De Harley Quinn a Barbie: Margot Robbie será la famosa muñeca en una película

Será la primera vez que aparezca en un filme ‘live action’. "Me siento muy honrada”, dijo la actriz australiana.

Esta cinta será supervisada por Mattel Films y coproducida por LuckyChap Entertainment, la productora de Margot Robbie.

Barbie, que celebra este año su 60 aniversario de existencia, ya ha sido objeto de una treintena de películas animadas, ninguna de las cuales fue presentada en los cines.

Aunque Mattel ha diversificado los modelos de Barbie con diferentes colores de ojos, cabellos y piel, y también ha ofrecido más de unas pocas medidas diferentes, el grupo ha elegido a una mujer rubia de ojos azules y pelo largo para su gran debut en la pantalla gigante.

"Me siento muy honrada de que se me haya confiado este rol y de producir una película que, creo, tendrá un impacto extremadamente positivo en los niños y las audiencias de todo el mundo", dijo Robbie, quien entre otras estuvo nominada a los Óscar como mejor actriz por su papel en ‘Yo, Tonya’ en el 2017.

En total más de mil millones de muñecas Barbie han sido vendidas desde su presentación en el Salón del Juguete en Nueva York, el 9 de marzo de 1959.