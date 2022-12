¡De vuelta a los escenarios! Janet Jackson reanuda su gira tras separarse y ser mamá

Indicó que va a cambiar el nombre de su gira ‘Unbreakable’ y su álbum de 2015, el primero que editó tras la muerte de su hermano Michael.

Tras aplazar conciertos varias veces, la hermana de Michael Jackson anunció en marzo de 2016 la interrupción de su gira ‘Unbreakable’ y poco después hizo saber que estaba embarazada.

A comienzos del año Janet trajo al mundo a un niño, Eissa, y recientemente se separó de su marido, el catarí Wissam Al Mana.

En un mensaje en línea dirigido este lunes a sus fans, la cantante de 50 años expresó su felicidad de ser madre, confirmó la separación de su marido y anunció la celebración de 56 conciertos en América del Norte antes de fin de año.

"Sí, me he separado de mi marido, estamos ante los tribunales y el resto queda en manos de Dios", señaló.



La artista estadounidense siempre ha sido discreta sobre su relación con el hombre de negocios catarí, con quien ha estado casada desde 2012.

En su mensaje, Janet Jackson indicó también que va a cambiar el nombre de su gira, hasta ahora llamada ‘Unbreakable’, como su álbum de 2015 - el primero que editó tras la muerte de su hermano Michael en 2009 -.

La gira a partir de ahora se llamará ‘State of the World’ (‘El estado del mundo’).

"No es sobre política. Es sobre la gente, el mundo y justamente el amor", explicó. "Quiero darles las gracias por su paciencia, por su apoyo durante todos estos años".

Janet volverá a subirse a los escenarios el 7 de septiembre en Lafayette, Luisiana, y está previsto que su nueva gira concluya el 17 de diciembre en Atlanta.