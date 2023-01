De ‘Yuya’ a cantante, conozca la otra faceta de Carolina López

La actriz, recordada por su divertido personaje en ‘La mamá del 10’, tiene otro talento que la apasiona, la música.

López, compositora y con un nuevo trabajo musical en camino, deja atrás su interpretación de Yamile Yesenia Urrego, más conocida como la' Yuya', un personaje que regaló carcajadas en las noches a los colombianos.

“Los artistas llegamos a unos momentos de nuestras vidas donde necesitamos otras maneras de mostrar lo que sentimos y expresarnos. 'Yuya' me dejó tantas cosas, me revolcó tantas otras y tomé decisiones. Como saben la vida es esta, este es el momento y decido cantar gústele a quien le guste. El que sí bienvenido y el que no, no hay rollo”, dice la actriz.

Aunque no se le verá en pantallas pronto por su proyecto musical, Carolina dice que la actuación es su vida y que ha luchado mucho para llegar dónde está, por lo que no se alejará por mucho tiempo y espera volver a seguir conquistando con nuevos personajes el corazón de los colombianos.