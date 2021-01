Declaraciones de Vicente Fernández por tocar el pecho de una fan desatan nueva polémica

Vicente Fernández se disculpó públicamente tras escándalo en redes sociales por tocarle un seno a una seguidora . Sin embargo, sus declaraciones desataron una nueva polémica.

En entrevista para el programa de ‘En casa de Mara’, con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, ‘Chente’ aseguró que no lo hizo con ninguna intención y que no supo qué pasó.

Pero ahora el mexicano está en el ojo del huracán, pues también dijo que de haber sido con alguna intención la hubiera llevado a las caballerizas.

Estas fueron las declaraciones del cantante:

“Yo vi la foto y efectivamente yo puse primero mi mano en el estómago y dije en el estómago se va a sentir ofendida, y subí la mano y cuando subí la mano tomaron la foto... si algo tengo es respetar al público. Yo ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención, si lo hubiera hecho con intención, no lo hago allí, por eso la había llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo como pasó”, manifestó.