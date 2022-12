Denuncian al rapero Kanye West por presuntamente engañar a sus fans

Un seguidor dice que, el esposo de Kim Kardashian, mintió e hizo que pagaran exclusivamente a una plataforma por su disco.

Kanye West fue demandado por un seguidor, que asegura que el rapero estadounidense engañó a sus oyentes al pedirles que se suscribieran al servicio de música en línea Tidal para poder escuchar su último álbum.

La denuncia -una acción judicial colectiva en la cual otros fans molestos pueden unirse y exigir una indemnización- es una de las primeras en poner a prueba las responsabilidades legales de los artistas y plataformas de streaming, en un contexto en el que el consumo de música por internet es cada vez común.

El fan asegura que West mintió al asegurar que su disco 'The Life of Pablo' estaría exclusivamente en Tidal, propiedad del influyente rapero Jay-Z, haciendo que él y otros seguidores pagaran para escucharlo.

En el momento del lanzamiento en febrero de 2016, West aseguró por Twitter que su álbum "nunca, nunca, nunca estará en Apple. Y nunca saldrá a la venta... solo lo podéis obtener en Tidal".

El músico, de 40 años, exhortó entonces a sus millones de seguidores en redes sociales a que se abonaran a Tidal y llegó a afirmar que dichas suscripciones ayudarían a sus maltrechas finanzas.

Pero en abril ya había lanzado 'The Life of Pablo' en otras plataformas de streaming, incluyendo a la principal, Spotify.

En un intento de desestimar la demanda presentada esta semana, un abogado de West interpuso una moción que se afirma que el rapero incorporó nuevas letras y ritmos en el disco publicado en otras plataformas en abril.

"En otras palabras, la versión original de 'The Life of Pablo', que se lanzó a través de Tidal en febrero de 2016, siempre fue exclusiva de esa plataforma. Las versiones de 'The Life of Pablo' que están disponibles en otros servicios de streaming son distintas al original", señala la moción.

Pero además el abogado se apoyó sobre todo en un detalle técnico: tanto West como quien introdujo la demanda viven en California, no en Nueva York, donde la demanda fue introducida ante una corte federal.

El fan, Justin Baker-Rhett, afirmó que debió pagar para unirse a Tidal, a pesar de que ya tenía una cuenta en Spotify.

La relación entre West y Jay-Z, su antiguo mentor, se rompió después del lanzamiento del álbum.

West pidió públicamente a Apple a comprar Tidal y, en un gesto que hizo que muchos se preocuparan por su salud mental, aseguró en un concierto que Jay-Z podría asesinarlo.