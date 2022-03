Detalles del show de Miley Cyrus en Bogotá: hasta tuvo que frenar su concierto por nauseas

El show de Miley Cyrus en Bogotá cumplió con las expectativas de sus seguidores. Miles dedicaron el fin de semana a recibirla e hicieron de todo por vivir una experiencia que esperaban desde hace tiempo.

Tanto a las afueras del Movistar Arena como del hotel Casa Medina, donde se hospedó, cientos de fans pasaron la noche, pese al frío bogotano.

Y es que 11 años después de su primer concierto en Colombia, 11 mil espectadores esperaban la presentación de Miley Cyrus.

Guitarras, bajos y su potente voz sonaron fuerte en clásicos como ‘Wrecking Ball’, ‘We Can't Stop’ y ‘The Climb’.

Todo iba bien, pero en un momento a Miley Cyrus le afectó la altura.

"Seré honesta, no me estoy sintiendo bien en este momento, pero me quedaré hasta que pueda. Literalmente creo que tendré que salir a vomitar y estaré de regreso si me prometen que estarán esperando por mí", les dijo a sus fans.

Sin embargo, el show siguió tal y como lo tenía planeado. Después de 2 horas de concierto, Miley Cyrus se despidió dejando un consejo a sus seguidores: ‘no darse por vencidos’.