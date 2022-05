Diana Bermúdez, la actriz de origen colombiano que brilla en la nueva serie de Marvel

En el universo cinematográfico de Marvel hay una diosa que tiene origen colombiano. Se trata de Diana Bermúdez, actriz de raíces indígenas que brilla en la nueva serie de Disney Plus, ‘Moon Knight’.

Es actriz de teatro, televisión y cine. Nació en Cali, se formó en Londres y, aunque no ha sido fácil, viene escalando en la industria cinematográfica.

“Aquí en Londres tampoco me aceptaban como mujer colombiana porque aquí tenían un punto de vista muy estrecho, no te pareces a Sofía Vergara, de nuevo me sentí como rechazada”, cuenta.

Esto la llevó a investigar sus raíces y descubrió que es descendiente de la comunidad indígena embera chamí.

“Pude conocer quién soy, mi identidad, porque era como que finalmente puedo decir con orgullo que sí soy indígena”, dice.

Ahora brilla por su esencia y lo hace en el universo Marvel interpretando a Yatzil, avatar de la diosa egipcia Hathor en la serie ‘Moon Knight’, que protagoniza el actor Óscar Issac.

“Hice la sugerencia de que mi personaje fuera indígena y Marvel inmediatamente dijo ‘sí, super’. Me ayuda tener mi apariencia de esa manera porque creo que se ve interesante”, señala.

Diana Bermúdez ha participado en películas como ‘Rambo 5’ y ‘Goodbye to love’, entre otras, pero hay una producción con la que se sueña.

“Lo que más me gustaría hacer es que si hacen ‘Encanto 2’, yo me apunto”, afirma.

Una diosa colombiana que pisa fuerte en Hollywood.