Director de X-men y actor Dustin Hoffman, nuevos señalados de acoso sexual en Hollywood

Ambos se unen a la larga lista de celebridades como Harvey Wenstein y Kevin Spacey. Los detalles de las acusaciones son escabrosos.

El acoso sexual era un secreto a voces en el mundo del estrellato. Las denuncias en contra de Harvey Weinstein han dado valor para que sus víctimas denuncien a importantes figuras de Hollywood.

Los más recientes señalados son el director Brett Ratner y el galardonado Dustin Hoffman.

Seis mujeres denuncian publicamente

Ratner, reconocido por dirigir filmes como la saga ‘Rush Hour’ y ‘X-men 3’, ha sido acusado por las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge, y otras cuatro mujeres, en un extenso artículo en el diario Los Angeles Times.

Munn, quien ha interpretado a Psylocke en las dos últimas películas de los mutantes, acusó al director de masturbarse enfrente de ella: “Él camino hacía a mí, mostrando su panza y sin pantalones. En una mano tenía un coctel, mientras que con la otra se masturbaba furiosamente. Antes de que pudiera escaparme o alejar la mirada, eyaculó”, reveló al diario.

La actriz salió asustada del tráiler en el que se encontraba con Ratner y le contó a su hermana lo que había pasado. Aconsejada por ella, Munn habló con un abogado que le persuadió de no enfrentarse a un poderoso director.

El caso de Natasha Henstridge ha sido más grave. La actriz afirmó que cuando tenía 19 años, Ratner no la dejó salir de su apartamento hasta que ella le practicara sexo oral. “Él comenzó a forcejear conmigo, en un momento me rendí e hizo lo suyo”, declaró Henstridge.

En una carta de 10 páginas el abogado de Ratner ha salido a desmentir las denuncias: “He sido su abogado por más de 20 años y jamás ninguna mujer ha hecho una denuncia en su contra por acoso o abuso”.

Callar por el "bien" de todos

Dustin Hoffman también ha sido señalado de acoso sexual, específicamente por la escritora Anna Graham Hunter.

Ella contó en el Hollywood Reporter que a sus 17 años participó en la producción de la serie ‘Muerte de un agente viajero’, en la que Hoffman era uno de los intérpretes principales.

En medio del set de grabación, el galardonado actor tuvo comportamientos sexuales en contra de ella. “Abiertamente me coqueteaba, agarraba mi cola, y hablaba de sexo conmigo y en frente mío. Una mañana fui a su camerino para tomar su pedido de desayuno, me miró y dijo ‘Quiero un huevo cocido y un clítoris tibio’. Solo pude salir y encerrarme en el baño a llorar”, cuenta Graham.

Ella denunció el comportamiento de Hoffman a un supervisor de la producción, pero este le pidió que “sacrificara” sus valores por el bien de todos allí.

Frente a la denuncia, la estrella de ‘El Graduado’ y ‘Kramer vs Kramer’ respondió: “Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento terrible que cualquier cosa que haya hecho la pusiera en una situación incómoda. Estoy arrepentido. No es un reflejo de quien soy realmente”.

