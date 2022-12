Disfrazados, Miley Cyrus y Jimmy Fallon cantaron en el metro de Nueva York

Con peluca negra, gafas de sol, sombreros y acompañados de dos músicos, ambos artistas dieron la sorpresa a los transeúntes de la estación Rockefeller Center.

Al ritmo de ‘Jolene’ de Dolly Parton, los dos empezaron a hacer el show. Sin embargo, las personas no pasaron desapercibida la voz de Cyrus.

Al terminar la canción los dos se quitaron el disfraz y las personas, entre gritos, mostraron su felicidad.

Miley aseguró que se encontraba muy feliz y que era la primera vez que cantaba en el metro.

Al fin terminaron el mini concierto gratuito con la canción ‘Party in the USA’.



El show se realizó en el segmento del programa nocturno ‘The Tonight Show Starring’.