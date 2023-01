Divorciada, afrodescendiente y de clase media: así es la próxima esposa del príncipe Harry

Megan Markle es conocida en su país, Estados Unidos, por haber sido protagonista de la serie ‘Suits’. Su familia ha sido una piedra en el zapato en su compromiso.

Markle está a punto de romper todos los moldes establecidos por la monarquía británica al llegar al altar con el ‘príncipe rebelde’.

Hija de Doria Radlan, una afroamericana instructora de yoga, y de Thomas Markle, retirado director de iluminación de 73 años, Megan deslumbró a Harry con su piel morena y su sonrisa brillante.

"Una de las cosas más interesantes sobre ella es que es birracial, su madre es afroamericana y su padre es blanco. ¿Y por qué no tener a una persona birracial casándose con la familia real británica? Creo que habla muy bien sobre cómo la sociedad esta cambiando", dice Marlene Koenig, experta en belleza.

Comenzó en la actuación en el 2002 y en 2004 conoció al productor audiovisual Trevor Engelson, con quien se casó siete años más tarde en Jamaica.

Poco tiempo después consiguió el papel protagónico de ‘Suits’, una serie de Netflix que se produce en Toronto, Canadá.

La distancia complicó el breve matrimonio que, en el 2013, terminó en divorcio.

Después de 3 años de soledad, y ya como una actriz reconocida, en el 2016 Meghan tuvo una cita a ciegas que cambió su vida.

Tras meses de romance secreto se dejaron ver en público y la joven tuvo que empezar la transición de princesa de televisión a princesa de carne y hueso.

“Y por muy sofisticada y famosa, seguramente habrá noches en las que ella piense ‘¿en qué me he metido?’. Debe aprender una nueva cultura, así como un nuevo idioma porque el inglés británico es muy diferente al americano y no será fácil trabajar en su posición para que sea aceptable para el palacio, pero que también le brinde satisfacción a sí misma", dice Andrew Morton, escritor de ‘La princesa de Hollywood’.

Tras ocupar titulares por su belleza y sencillez, en vísperas de la boda la felicidad se empaña por cuenta de sus parientes.

Su media hermana, Samantha Grant, la ha criticado y su medio hermano, Thomas, envió una carta al príncipe en la que asegura que "todavía está a tiempo de cancelar la boda".

Ahora, su padre quien pagó a paparazis para que lo fotografiaran, confirmó que no asistirá a la ceremonia.

