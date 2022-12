Documental sobre la vida de Lady Di causa controversia por revelar intimidades de su familia

En ‘Diana, in her own words’ salieron a la luz entrevistas privadas, que entre 1992 y 1993 preparaban a la princesa para hablar en los medios de comunicación.

Su desorden alimenticio y el sufrimiento luego de enfrentar a Camila Parker, por el romance que llevaba con el príncipe Carlos, generaron asombro.

“Lloré como nunca había llorado antes, era rabia, eran siete años de rabia contenida desatándose”, asegura la princesa Diana en las grabaciones.

Los secretos más íntimos de Lady Di son emitidos por el canal británico Channel 4.