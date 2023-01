Ed Sheeran denuncia a campaña antiaborto por uso indebido de su canción

El artista británico reportó que ‘Small Bump’ fue usada sin su autorización durante un evento contra este procedimiento médico en Irlanda.

Esto se debe a que el próximo 25 de mayo, Irlanda votará frente a una posible legislación sobre el aborto.

Desde su cuenta de Instagram, Sheeran aclaró que no tiene ninguna relación con este movimiento.

"He sido informado de que mi canción ‘Small Bump’ está siendo utilizada para promover una campaña contra el aborto y creí que era importante hacerles saber que no di mi aprobación para este tipo de usos. Por eso, esto no refleja lo que la canción es realmente”, escribió desde su cuenta.

Durante una entrevista en 2011, el cantante explicó que este tema surgió luego de que una amiga sufriera un aborto involuntario.