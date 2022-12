Ed Sheeran fue el artista que más álbumes vendió a nivel global en 2017

Esto corrobora "el éxito por todo el mundo logrado por un artista tanto en formatos musicales digitales y físicos, desde descargas a vinilos", informó la IFPI.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que representa a la industria musical en todo el mundo, señaló que el nombramiento del cantante como "artista global más vendido" del pasado año refleja "el éxito récord sin precedentes" de su tercer álbum de estudio ‘÷ (Divide)’ y sus sencillos, entre ellos, ‘Shape of you’, ‘Castle on the Hill’, ‘Galway Girl’ y ‘Perfect’.

El último proyecto de Sheeran, ‘÷ (Divide)’, lanzado al mercado el pasado marzo, fue el trabajo más vendido en todo el globo, además de ser considerado disco "multiplatino" en 36 mercados, señala la IFPI, que no precisa las cifras de ventas.

Según la federación, su tema ‘Shape Of You’ fue el sencillo que más se comercializó en todo el mundo en 2017.

Por detrás de Sheeran, figuran como artistas más vendidos de 2017 Drake, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The Weekend, Imagine Dragons, Linkin Park y The Chainsmokers.

En años anteriores los más vendidos fueron los trabajos de Drake (2016), Adele (2015), Taylor Swift (2014) y One Direction (2013).

Este reconocimiento, según la organización, corrobora "el éxito por todo el mundo logrado por un artista tanto en formatos musicales digitales y físicos, desde descargas a vinilos".

"Ser coronado como la mayor estrella del mundo, con la canción que más vende y el álbum que más vende, es el resultado de años de ambición, creatividad, y trabajo duro a escala mundial", subrayó el consejero delegado y presidente de Warner Music UK, Max Lousada.

De Sheeran destacó que se trata de "un compositor, vocalista y artista realmente increíble, cuya habilidad para contar historias y hacer sentir a la gente es lo que hace que destaque del resto".

Además, agregó que el músico británico "siempre ha tenido una conexión auténtica con sus fans, algo que le sitúa por encima de todo lo demás".

En la última edición de los premios de la música Brit Awards, celebrada en Londres, el artista inglés también se alzó con el reconocimiento a mejor artista global.

Su último trabajo, ‘÷ (Divide)’, se convirtió en el álbum que más rápidamente se vendió, por parte de un artista masculino, al registrarse 672.000 copias comercializadas y descargadas en su primera semana en el mercado.