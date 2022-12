El británico interpreto el éxito de la princesa del pop en acústico y ‘Castle On The Hill’, de su más reciente álbum ‘Divide’.

El artista les dio la noticia a sus fans en Facebook que la versión suya de ‘Baby one more time’ la encuentran en Spotify.



Ed Sheeran ya había cantado una acústica de la canción en el programa iHeartRadio en 2013 y en el programa radial 107,5 The River.



Advertisement

Esta es la canción original de Britney Spears: