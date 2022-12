“¡Eh, Eh, epa Colombia!”: ahora lo bailan las reclusas de ‘Orange is the new black’

Este video, con el que se patrocina la quinta temporada de la exitosa serie, se ha hecho viral. Las internas, incluso, “hablan colombiano”.

Retomando una escena de las reclusas latinas Dayanara Díaz, Marisol ‘Flaca’ Gonzales y Diane Guerrero, los productores de la serie las ponen a bailar la canción de Daneidy Barrera, la famosa ‘Epa Colombia’.

John Bennett, uno de los oficiales de la Penitenciaría Federal de Litchfield, les dice: “¿Cuál es el bochinche de estas hembritas?, ve”.

Ante eso, ‘Flaca’ le contesta que se relaje y Guerrero le cuenta que están “ensayando pa’ la rumbita”.

Dayanara, sin embargo, les pide a sus amigas que dejen al oficial “que él igual no sabe bailar, ni reguetón”.

Para finalizar el video, Bennett le refuta a Díaz: “cuando querás te pongo como un trompo, que lo que soy es capo ¿entendés?.

No es la primera vez que Netflix acude a personajes latinoamericanos para promocionar el programa. Ya lo había hecho con Soraya Montenegro, más conocida como ‘La maldita lisiada’.

Soraya Montenegro y su ‘maldita lisiada’ están de regreso en la... La nueva temporada de ‘Orange is the new black’ será estrenada el 9 de junio.