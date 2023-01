El actor que pone nerviosa a Paola Jara y le hace comer las uñas

En su debut como actriz, la cantante de música popular habla de su experiencia en la pantalla chica.

Pamela P. Ramírez, mujer a la que interpreta Paola Jara, es una sensual cantante de música norteña que hace parte del pasado oscuro del ‘Bandido honrado’ y llega a ponerlo en apuros.

“Indiscutiblemente se sabe salir con la suya y es una mujer de cartas tomar, una mujer que por sus sueños mejor dicho hace lo que sea”, explica Paola Jara, actriz que interpreta a este personaje.

Personalidad muy diferente a la de Paola Jara, quien sorprende con esta interpretación.

“Es increíble cómo tienes que adoptar, incluso, una postura corporal. Construir este personaje desde su postura, desde la forma de hablar, de caminar, de pronto un poquito el tono de la voz, lo jocosa que era muchas veces, la forma de hablar”, relata la artista.

Un papel nada fácil, en una comedia y en medio de actores experimentados.

“Yo ni se cómo hice, este es el momento que me veo y como que digo ‘ahh, ¿esa soy yo?’ No sé ni cómo lo hice, la verdad, pero sí era difícil porque obviamente en la comedia hay un hilo muy delgado entre pasar de pronto a ridícula y que ya no sea chistoso”, narra Paola Jara.

“En las escenas con Diego Vásquez yo era mejor dicho que me quería comer las uñas y yo muerta del susto y cuando yo le decía: ‘Ay, Diego perdóneme, yo estoy súper nerviosa’ y me decía: ‘Tranquila que yo también’, y yo '¡Cómo! Pero si él está nervioso ¿qué puedo esperar yo?’, añade la artista.



Y aunque con este rol explora el mundo actoral, tiene claro que lo suyo es la música:

“Todo el mundo me está preguntando: ‘Ay, ¿no vas a seguir actuando? En realidad, no sé, yo creo que estoy abierta a lo que la vida me siga deparando, lo que digo y siempre tengo muy claro es que siempre y cuando no interfiera con la música yo creo que lo puedo hacer”.