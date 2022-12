El álbum del Sargento Pimienta de The Beatles cumple medio siglo

La producción, con 13 temas, fue la más vendida durante 27 semanas en el Reino Unido, estuvo 15 semanas como número 1 en EE. UU. y ganó 4 Grammy en 1968.

La carátula del disco ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’ es una de las más famosas de la historia.

El álbum es considerado por muchos como el más revolucionario de la industria musical.

Entre los temas más recordados de este trabajo están ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’, ‘With a Little Help from My Friends’ y ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, entre otras.