El amor de mi tierra: cantantes y amigos reconstruyen camino al éxito de Carlos Vives

Comenzó en ‘Pequeños Gigantes’ y nadie lo pudo detener. Su talento para actuar, componer y cantar lo hicieron uno de los artistas colombianos más completos.

“Todo el mundo habla bien, le gusta su música, todo el mundo lo ama, es un tipo carismático”.

Adriana Lucia, quien trabajo con Vives en el álbum Porro Nuevo, lo describe como “una persona muy fiel a sus sonidos, a sus creencias, a lo que sueña”.

Otros no olvidan el coraje que tenía cuando comenzó.

“A mí me tocó la época de Carlos, de verlo llegar con su disco debajo del brazo”, recuerda Jairo Fernando Martínez, manager. “Cuando hizo Clásicos de la Provincia dijo ‘por aquí es, aquí me la juego y voy a sacar el vallenato de Colombia’ y así lo hizo”, agrega.

Valió la pena porque las nuevas generaciones reconocen su legado.

“Lo que él logró con la música vallenata, que nos sintiéramos orgullos de nuestras propias expresiones, eso es lo que lo hace a él más grande”, explica Cepeda.

Por eso, Chob Quib Town no lo piensa dos veces y canta: “Te queremos, Charlie, te queremos”.

Así es Carlos Vives, un soñador que le recordó al mundo dónde quedaba ‘La tierra del olvido’.

