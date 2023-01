El buen momento de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Los artistas caleños adelantaron noticias sobre el nuevo álbum que cada uno de ellos prepara para seguir conquistando a sus seguidores.

Greeicy Rendón y Mike Bahía llegaron por primera vez a Bogotá con su tour 'Amantes', que se tomó de escenario el teatro Jorge Eliécer Gaitán. En el marco del espectáculo aprovecharon para hablar con Show Caracol sobre el buen momento que ambos atraviesan.

Publicidad

"Soy apasionado de montar el show, de pulir cada detalle. Ella es demasiado estricta y me gusta que se sienta cómoda", expresó el cantante de la Sucursal del Cielo.

Por su parte, su novia, Greeicy, aseguró que trabajar con grandes artistas es un sueño que ni ella misma a veces se cree.

"Yo me siento sorprendida de cada vez que me llega una noticia de esas con artistas, por ejemplo, David Bisbal. Me siento agradecida que lleguen esas propuestas, porque yo llevo una carrera larga artística, pero en la música me lance hace muy poco", afirma la joven vallecaucana.

El buen tiempo para esta pareja apenas comienza, ya que cada uno prepara disco. El de Greeicy estaría para mayo, mientras la producción de Mike Bahía sería para octubre, según señalaron los propios músicos.