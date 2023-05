El buen momento de Shakira en Miami, entre reconocimientos y fotos con Tom Cruise

Después de la tormenta, llega la calma y Shakira sí que sabe de eso. Los nuevos aires la favorecen en su vida personal y en su carrera musical. Reconocimientos, eventos, amigos e importantes personajes de Hollywood son parte del panorama.

Y es que desde que empezó su nueva vida en Miami, a Shakira se le ha visto radiante, sonriente, hermosa y vital, aseguran sus fans.

El pasado fin de semana se llevó el reconocimiento a la mujer del año en los premios Mujeres en la Música Latina de Billboard, donde Shakira dedicó su fuerte y sentido discurso a las mujeres.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, expresó.

Horas después, Shakira estaba disfrutando de la Fórmula 1 en Miami, donde tuvo una conversación muy amena con el actor Tom Cruise. Además, estuvo acompañada por su hijo Milan, así lo demuestran videos publicados en redes sociales.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Varias celebridades, como Maluma, Goyo y Thalía, no dejaron pasar la ocasión para expresar su admiración a la artista.

“Felicidades, ShaK! Todo mi respeto y admiración por ti, mujer del año”, manifestó Maluma, quien estuvo a cargo de entregarle el premio.

“Las palabras nunca sobran, gracias, Shakira, por ser inspiración”, dijo Goyo, quien fue honrada con el premio agente de cambio en la velada de Mujeres en la Música Latina de Billboard.

Por su parte, a la cantante mexicana Thalía se le vio muy emocionada en su reencuentro con la colombiana.

“¡¡Mi Shak!! Qué hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero, amiga bella, nos vemos pronto”, comentó en Twitter.