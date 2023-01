El comentario de J Balvin en foto de Sebastián Villalobos que desató pelea en Instagram

El reguetonero cuestionó la relación entre el youtuber y su novia, la actriz María Laura Quintero.

El influencer Sebastián Villalobos publicó una fotografía junto a su pareja donde le agradecía por acompañarlo en los Premios Juventud.



J Balvin comentó la foto cuestionando por qué no expresaban sus sentimientos en su intimidad.

“¿Ustedes no tienen WhatsApp pa’ decirse las cosas en privado?”, escribió el cantante.

Palabras que desataron la ira del youtuber, quien le respondió: "Primero nos las decimos de frente y después donde se nos dé la gana".

María Laura por su parte no se refirió al tema.

La pelea tiene enfrentados a los seguidores de ambas figuras públicas por hacer declaraciones de amor en Instagram.