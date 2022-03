El diseñador colombiano Raúl Peñaranda será protagonista en la noche de los Premios Óscar 2022

Raúl Peñaranda es un diseñador de modas caleño que vive en Nueva York desde hace 21 años y hace parte de los talentos colombianos que estarán este domingo, 27 de marzo, en la gala de los Premios Óscar 2022 , que se celebrará en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos.

“Estoy vistiendo a la directora digital de la prestigiosa revista de moda Vanity Fair. Esto quiere decir que es una prueba de cómo mi sello Peñaranda, mi sello latino en la alta costura marca la diferencia. Hace que Colombia, mi país, esté presente en estos prestigiosos galardones cinematográficos. Mi clienta esta vez es Alyssa Karas, una mujer hermosísima que lleva 6 años a cargo de la revista. Es una mujer de gusto exquisito que sabe qué es bueno y qué no. Una conocedora de las tendencias, de lo que se impone. El que me haya elegido como su diseñador de modas me llena de orgullo y esto quiere decir que se están haciendo las cosas bien", sostuvo Peñaranda.

Tan bien está haciendo las cosas Raúl Peñaranda, que sus diseños se lucirán en otros espacios, como me lo manifestó en medio de nuestro café virtual, donde echamos 'punta cadeneta'. "Te cuento que, además de la alfombra roja, Karas será la anfitriona de una de las fiestas después de los Óscar más importantes que se celebrará en el Hotel Beverly Hills, en donde por supuesto también se lucirá mi diseño, qué alegría compartir esta noticia”.

Peñaranda está acostumbrado a que sus vestidos de impecables acabados estén en la pasarela de moda del Fashion Week de Nueva York, en donde dos veces por año es infaltable su participación. En total, ya han sido 24 veces las que ha mostrado allí sus colecciones de moda en las que la música del Grupo Niche ambienta sus puestas en escena en las pasarelas. Ese se ha convertido en su sello sonoro. “Para mí, el Grupo Niche es el recordatorio de que puedes estar en cualquier parte del mundo, pero cuando escucho esa salsa colombiana es como sentir en mi corazón a mi país presente, muy cerquita de mí", reconoció el diseñador.

Salió de Colombia hace más de dos décadas con un propósito: tener una casa de modas, la más importante de Colombia en los Estados Unidos. Y poco a poco lo ha ido logrando. Ha ido tomando retazo por retazo de su vida y la ha ido cosiendo; con constancia y disciplina ha tejido este sueño que sin descansar materializa.

“Como diseñador de modas quiero decirles a los nuevos talentos en la costura que no tienen que salir a otros países a perderse, sino que deben salir a buscar una plataforma, encontrando lo que llevan dentro, sus raíces, para darles protagonismo. Amo ser un colombiano, amo poner un granito de arena en el mundo hablando bien de nuestro país por medio de nuestro talento. Yo lo hago por medio de la moda, esta vez Yatra lo hace con la música , igual que Carolina Gaitán quienes interpretarán el tema de la cinta inspirada en nuestro país, 'Encanto' . Qué linda esta participación de Colombia en el evento más grande de la meca del cine".

El diseñador también recordó cuando llegó a Miami en 1994 como inmigrante. Allí trabajó de botones en un hotel, luego con la misma cadena de hoteles se trasladó a Nueva York. Raúl Peñaranda sabía que trabajando en prestigiosos hoteles de lujo iba a conocer a la persona que le abriría las puertas en el mundo en el que soñaba triunfar: el de la moda. Y no fue fácil, no todo se le presentó como un cuento de hadas. No tenía dinero, conocidos ni conexiones, así que aguantó hambre y durmió en el piso. Pero sabía que luego sería un cuento para inspirar y para contar. Y en esta charla virtual me lo repitió varias veces.

"Así llegué a trabajar en casas icónicas del diseño como Óscar de la Renta, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Zac Posen. Ellos me incentivaron, patrocinaron que estudiara diseño de moda en universidades como Parson School of Design. Estudié textiles de moda en el Fashion institute or Technology".

Han sido años de estar en permanente creación, de reinventarse, viajar, de aprender. Siempre quiere más, aunque Peñaranda ha manifestado que ha participado en la Semana de la Moda de Nueva York, solo hasta el séptimo año logró vender toda su colección.

“Yo no estoy aquí en Nueva York, en Estados Unidos, para olvidarme de mis raíces y cultura, sino que quiero construir una plataforma y decirle al mundo que sí, que la ciudad de la luz es París, pero que la próxima capital de la moda va a estar en Colombia. Nuestro talento en el diseño colombiano es cada vez más grande”.

Raúl Peñaranda además de contarme de su participación en la gala de los Premios Óscar me dio la primicia que abrirá nuevas tiendas en la Madison Avenue de Nueva York; en Worth Avenue, en Palm Beach, Florida, y pronto también en Bogotá. El estar en Colombia después de todo lo que tuvo que hacer para ganarse un espacio importante en la moda lo llena de orgullo con ojo aguado. Por eso, su nueva colección "Imparable", lo define a la perfección. Humilde como ser humano, trabajador, que se olvida del miedo porque no sirve de nada y se lanza.

“El sello de Raúl Peñaranda es ese balance perfecto de seducción sin vulgaridad y elegancia sin ser anticuados. Una marca global con sello local, es decir, que en cada una de mis piezas tengo que tener: color, emoción y pasión de mi gente y de mi cultura", agregó.

Gracias, Raúl Peñaranda, por este agradable instante de inspiración. ¡Hasta un próximo café!