El general Nepomuceno, primer objetivo de ‘Las Villamizar’, no usó dobles para sus peleas

En el más reciente capítulo de ‘Las Villamizar’ se vivió una de las escenas con mayor acción entre estas hermanas y uno de sus enemigos, el general Nepomuceno, interpretado por Quique Sanmartín y que no usó dobles para sus peleas. Aunque contaban con un equipo para ello, “yo no sé si por locura de todos nosotros o por compromiso decidimos hacer todas las acciones sin dobles y sin minimizar el riesgo y la dificultad de las coreografías”.

Pero el actor español ya tenía experiencia en el tema, pues “en su momento trabajé como doble de acción y tenía mucha práctica en lucha escénica, en esgrima y todo esto, pero igualmente había que integrarlo con Las Villamizar’”.

No obstante, “las secuelas físicas son que uno no puede ni dormir de los dolores que tiene, de los moretones, te levantas por las mañanas y dices ‘pero ¿qué me ha pasado, de dónde vengo yo?”.

Sanmartín también habló de su personaje en ‘Las Villamizar’, que es “un tipo psicópata, sádico, torturador y un loco de aquella época del Ejército español”.

