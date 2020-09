“El género urbano es el nuevo pop global, es el sonido global por excelencia”: Thalía

Thalía es una explosión de ritmos y creatividad. Durante este tiempo en casa ha disfrutado a la par de su vida artística con su vida familiar, y no deja de regalarle buena música a su público.

Esto dijo en entrevista con Noticias Caracol:

“Que no paren tu corazón, tus sueños, tus anhelos, tu creatividad. Sigue inventando, sigue aportando”, dijo en referencia a su canción ‘La luz’, que dice “Que la luz no se apague, que la música no pare”.

Ese es el tema con el rapero Mike Towers en el que Thalía luce tan sensual como siempre y dispuesta a desafiar los nuevos sonidos.

“Para mi Mike es un chico que de verdad tiene ese talento, pero ese fraseo tan único, tan de él, esa forma de componer, esa forma de crear sus chanteos, se me hace fantástico. El género urbano es el nuevo pop global, es el sonido global por excelencia y punto, hagas lo que hagas digas lo que digas”, aseguró.

Sobre el video de la canción ‘La Luz’, Thalía indicó: “se filmó con drones, con los mejores equipos de drones y cada quien, así a metros de distancia, y por eso fue algo tan diferente, tan único y tan mágico”.

Además, aprovechó para referirse al lanzamiento de su nuevo trabajo ‘Viva Kids’.

“Este es el momento en el que yo tengo que dar esto a todos los que cuidan hijos, los papás, las mamás, la nana, la tía. Es un material que además de venir con 15 canciones, viene también con videos, el contenido es puro y es cuidado para que los niños estén protegidos del contenido que reciben por YouTube; es todo lindo y limpio para ellos”, explicó la artista mexicana.

¿En qué momento hace todo eso Thalía?

“Jajajajaja. Siento que tengo esa hiperactividad, soy una mujer muy creativa, muy hiperactiva, me gusta estar siempre activa, en movimiento, presente, y lo hago a través de mi trabajo, lo hago con mis hijos, ahora con la escuela, ¡en casaaa! Estoy tratando, como ya saben de balancear todo”, manifestó.

Thalía es apasionada y consciente de la fidelidad de un público enamorado.