El ‘intelectual de la salsa’ está de celebración: Rubén Blades cumple 70 años

El cantante panameño, que ha recibido más de 17 premios Grammy, es reconocido por temas como ‘Pedro Navaja’, ‘Amor y Control’, entre otros.

Nacido el 16 de julio de 1948, Rubén Blades es una de las figuras más importantes de la salsa y de la música latina. Su carrera comenzó desde muy temprano cuando participó como cantante y compositor en el disco de Pete Rodríguez ‘De Panamá a New York/From Panama to New York’.

Sin embargo, el reconocimiento mundial llegaría en la Fania Records -sello discográfico al que entró a trabajar como mensajero- con la ayuda del gran Willie Colón.

Tras la salida de Héctor Lavoe de la orquesta del newyorrican, la voz del panameño fue el reemplazo perfecto. Desde la primera producción, ‘Metiendo Mano’, el dúo Colón-Blades se convirtió en uno de los más exitosos de la música latina.

En 1978, estos dos referentes de la salsa llegaron al olimpo de la música con ‘Siembra’, el primer álbum de salsa en vender más de un millón de copias en todo el mundo. Este disco incluye ‘Pedro Navaja’, uno de los temas icónicos del género.

Desde entonces, el ‘intelectual de la salsa’ ha cosechado logros por montón, entre ellos ser galardonado con 17 premios Grammy.

Además de su exitosa carrera musical, Blades ha actuado en varias películas de Hollywood, es un abogado licenciado y hasta se ha lanzado a la Presidencia de su país en varias ocasiones, incluso en 2019 volverá a intentar llegar a la máxima magistratura panameña.

La historia de su vida podrá ser vista en nuestro país en agosto en ‘Yo no me llamo Rubén Blades’, documental coproducido por el Canal Caracol.