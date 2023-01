El jean, uno de los protagonistas de Colombiatex de las Américas

Durante la feria, que está por terminar, hay una estación dedicada al material que no pasa de moda y es indispensable en el clóset.

Desde el más ecológico hasta el más cómodo, desde el más clásico hasta el más atrevido, el jean es protagonista en Colombiatex.

“La nueva tendencia es exagerada, es el riesgo total; neones y brillos para todos, para las altas, bajitas, delgadas, sin distinción de edad”, resaltó María Clara Vallejo, expositora.

Pero como no todos son atrevidos y prefieren ser sobrios, hay un lugar para ellos.

“También tenemos la versión más calmada, tonalidades oscuras, tallas más grandes, que nos acompañan en estas tendencias”, advirtió la expositora de la estación del jean.

Este año, la apuesta de Colombiatex es la sostenibilidad por eso el talento colombiano se encarga de abanderar y cumplir con la preservación de los recursos naturales.

“Nosotros lo llamamos genético; ético porque tenemos que estar conscientes y responsables de que no estamos solos en este planeta y hay que cuidarlo”, destacó María Clara Vallejo.

Por eso los textiles son trabajados con fibras recuperadas, químicos y colorantes amigables con el medio ambiente.