El noble gesto del cantante Alzate con habitantes de la calle en Bogotá

El artista de música popular llegó hasta el antiguo Bronx para celebrarle por adelantado la Navidad a aquellos que habitaban ese sector.

Alzate les llevó de regalo su compañía, talento e historia de vida, que no fue fácil. Quiere dejar una enseñanza: “si se quiere, se puede salir adelante”.

“Muchas personas han caído en las drogas, el alcohol y este es el sector adonde han llegado aquí en Bogotá, decidimos venir hasta aquí, el centro del Bronx a traerles unas cuantas canciones”, expresó el cantante.

Alzate igual que estos habitantes de calle también tuvo necesidades. Durante más de diez años vivió en Estados Unidos país al que llego a cumplir uno de sus sueños ser piloto y mientras trataba de culminar la carrera le tocó trabajar como carpintero, aseador, obrero.

“Vengo desde muy abajo, una familia muy humilde, he tenido una experiencia increíble con respecto a la calle, en Estados Unidos me tocó vivir en las calles y sé exactamente lo que se siente no tener un techo, no tener donde bañarte”, contó.

Pero el camino fue otro que le movía el alma: cantar música popular, lo que tampoco fue fácil; con discos en mano caminaba las calles del país tratando de venderlos.

“He podido salir adelante y poder venir a un lugar como estos me hace también en lo personal acordarme que Dios es muy grande y tiene mucha misericordia”, agregó.