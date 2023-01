¡Imperdible! ‘El olvido que seremos’, ahora en novela gráfica

La novela del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sigue trascendiendo fronteras. Luego de la película homónima ganadora del premio Goya llega un libro gráfico de comic.

En 133 páginas, ilustraciones llenas de color hechas en acuarela por Tyto Alba cuentan la vida, obra y legado del médico Héctor Abad Gómez.

“Lo recibo como un favor, como una ayuda a lo que yo pretendía desde el principio y era que se supiera cómo había vivido mi padre, que se supiera cómo y por qué lo habían matado y que por unos años se lo recordara. Entonces, lo que siento es agradecimiento”, comentó Héctor Abad Faciolince, escritor del libro ‘El olvido que seremos’.

Los dibujos recrean los años 60, 70, y 80, dándole una nueva vida a la historia de una familia colombiana.

“Fernando Trueba ya había hecho la película, eso me dio mucho interés porque es un director que admiro, que me gusta mucho. Por eso al final ha sido un libro en el que he intentado que entrara todo el texto posible sin que fuera agobiante para la estética de lo que es un comic”, dijo a su vez Tyto Alba, autor de cómics e ilustrador.

Un nuevo formato para esta emotiva historia, con en el que Héctor y Tyto se dieron la oportunidad de soñar, de agregar elementos a través de dibujos, para que el relato llegue a nuevos lectores.