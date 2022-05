'El poder de la adversidad', un libro sobre el autoconocimiento y la fuerza de nuestras decisiones

María Paz Mateus es la autora de 'El poder de la adversidad', una promesa convertida en libro de 275 páginas. "Le prometí a Dios que, si me ayudaba a sanar, escribiría un libro y estoy cumpliendo la promesa 16 años después de que él cumplió su parte de sanación", expresó.

Su historia de su sanación, pues María Paz Mateus ejercía su profesión de diseñadora industrial que se desenvolvió como una exitosa ejecutiva y jamás le quedaba tiempo para nada; No obstante, un día empezó a notar que algo no andaba bien con Samuel, su hijo de dos años.

"¡Fue difícil! Lo primero que perdió Samuel fue la capacidad de responder a su nombre, lo que hacía se clasifica dentro de un autismo regresivo. Él venía desarrollando una serie de actividades que hacía normal y de repente empieza a perderlas", manifestó Mateus.

A Samuel le diagnosticaron autismo atípico y la pregunta que María Paz se hacía era: "¿Por qué a mí?".

Su hijo tiene hoy 18 años, entiende muchas preguntas que se formuló en esa época con unas respuestas que el tiempo le dio. Una muy poderosa es que cuando no se acepta el problema, no podemos de ninguna manera sanar. Así que su proceso comenzó aceptando lo que le estaba pasando, lo que sucedía dentro de su familia, exactamente con su hijo.

La prioridad en la vida de María Paz empezó a cambiar, puesto que comenzó a visitar especialistas, expertos en trastornos en el espectro autista; sin embargo, los médicos que visitaba no le daban noticias alentadoras sobre el tratamiento para la recuperación de su hijo.

"Es importante saber que hay mucho por hacer en el tema. A mí me dijeron que no había nada por hacer, que eso era genético y había algo en mí que no podía creerlo y pude encontrar muchas respuestas en la alimentación, en la recuperación del intestino, en la conexión del intestino y el cerebro", expresó la escritora.

En menos de un año, Samuel ya estaba bien, por lo que María Paz lo llevó de nuevo a chequeos médicos para confirmar, lo que ella considera, “un milagro”.

"La especialista no lo podía creer, me dijo que nunca había reversado el diagnóstico de un niño en el espectro autista. Me pidió saber qué hice y quedó más intrigada porque ella decía que esto empeora, pero no se mejora", indicó María Paz.

Desde entonces, María Paz se ha dedicado a la práctica de yoga y ya es maestra. Además, es especialista en biosanación emocional, asegura que la adversidad de su hijo le cambió la vida:

"Samuel me sano a mí, esa es la verdad. Siempre me dicen, tú recuperaste a tu hijo, tú lo sanaste y yo les contestó que él me sanó a mí, sin duda alguna".

Su libro 'El poder de la adversidad' es un manual en el que, por medio de su historia de vida, invita a asumir la adversidad desde el deseo del corazón para volver a la verdadera esencia.

"Vamos haciendo y haciendo y nos olvidamos del ser, nos enfocamos en el hacer y en el tener, y la felicidad pasa. Cuando nos quedamos en silencio te quedas quieto y calmas tu mente y te das cuenta de que la felicidad siempre ha estado dentro de ti", aseguró la escritora.

Esta es una lectura que sirve como vehículo de sanación consciente y de conectar con el poder personal. Vivimos en un mundo que se va en automático, solo pensando en el hacer y en el tener para encajar dentro de la sociedad.

María Paz invita a descubrir que la felicidad está en el ser, en el interior. Invita a dejar de tener mente de víctimas, a no ser más lo que ella fue hace varios años víctima del dolor y del sufrimiento.

Una guía que bajo su experiencia personal invita a vivir desde otra frecuencia energética, porque al final no se trata de lo que nos pasa, sino cómo lo percibimos.