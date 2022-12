El reguetón es para embrutecer a la humanidad: Totó la Momposina

La cantante así lo aseguró durante una charla en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez, que en su quinta versión se presenta en Medellín.

Totó la Momposina dijo que, a pesar de la popularidad del reggaetón, especialmente entre los jóvenes, este género musical no hace ningún aporte a la cultura en el país.

“Y entonces los muchachos de ahora lo que oyen es reggaetón. Que te lo meto, que te lo saco, que lo hacemos, que no lo hacemos. No, no, eso no tiene ningún valor absolutamente de música y eso es para embrutecer a toda la humanidad a través de los malos pensamientos”, afirmó Totó.

La interpreté dio su declaración horas antes de dar un concierto gratuito en la capital antioqueña en el Festival Gabriel García Márquez.

En dicha charla puntualizó que incluso por encima del éxito que tiene actualmente, el reggaetón terminará desapareciendo: “uno tiene que dejar que eso aparezca con el tiempo, porque el tiempo dirá que es lo que se queda y que es lo que no sirve, así de simple, el destino lo dirá”.

La Momposina indicó que aún espera apoyo del Estado para el fomento de la cultura y la música tradicional colombiana que, ante los nuevos géneros y propuestas musicales, está quedando en el olvido.