El sensual paisa que pasó por Padres e Hijos y terminó actuando en Hollywood

Su nombre es Víctor Turpin y su éxito es tal que se ha codeado con estrellas como Jennifer Lopez y ahora estrena una película.

Víctor estudió publicidad en Medellín, grabó varios capítulos en la exitosa serie colombiana Padres e Hijos y migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Su destino fue Los Angeles, donde, asegura, “me han dicho que no muchas más veces que me han dicho que sí”.

Sin embargo, allí construye su camino de ser una estrella de cine. De hecho, trabajó para la serie ‘Shades of Blue’ producida por Jennifer Lopez , pasó por la producción ‘Will & Grace’ y espera el estreno de la película ‘Greenlight’, que será lanzada vía ‘streaming’.

Su experiencia le permite detenerse un momento y compartir consejos con los que apenas nacen en la industria, a quienes les pide tener perseverancia y no dejar de estudiar.