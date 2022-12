El terrorismo no calla la música: Ariana Grande dará un gran concierto en Mánchester

Será el domingo y la acompañarán Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams. Dinero irá para víctimas del atentado.

La cantante estadounidense Ariana Grande actuará en Mánchester (noroeste de Inglaterra) casi dos semanas después del ataque terrorista al término de un concierto suyo, en el que murieron 22 personas.

"La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices", dijo en un comunicado la artista.

El concierto, explicaron los organizadores, servirá para "homenajear y reunir fondos esenciales para las víctimas y las familias que se vieron trágicamente afectadas por el atentado".

"We Love Manchester Emergency Fund" (Fondo de emergencia amamos a Mánchester) es el nombre del recital.

El Emirates Old Trafford Cricket Ground, uno de los estadios de críquet más importantes del país, será el escenario del concierto. Las gradas de este recinto pueden albergar a unas 26.000 personas, a las que habrá que sumar las que ocupen el terreno de juego.

"No nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos", prosiguió la artista de 23 años.

"Seguiremos honrando a aquellos a los que perdimos, a sus seres queridos, mis fans y a todos los afectados por la tragedia", concluyó.

Veintidós personas murieron -entre ellas 7 menores de 18 años- y 116 resultaron heridas el lunes 22 de mayo cuando el kamikaze Salman Abedi hizo estallar una potente bomba en una de las salidas del pabellón Manchester Arena, al final del show de Grande.

El atentado fue reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI).