El tolimense que de bus en bus logró cumplir uno de sus sueños

Aunque Izak Roux no posee ningún estudio en música, ya logró dar un primer paso al grabar su primer sencillo.

La potente voz del tolimense Izak Roux, cantante del Líbano radicado en Bogotá ya hace 17 años, ha servido de compañía para aquellos pasajeros que se dirigen al municipio de La Calera diariamente.

Los recorridos en bus del municipio hacia la capital se han convertido para el tolimense, más que en una herramienta de trabajo, en una oportunidad de ser escuchado por alguien que se interese en su voz.

El oído ha sido su maestro y la calle su escuela. En el 2016, tuvo su primera oportunidad en ‘A Otro Nivel’ , que ha sido el incentivo para lograr lo poco o mucho que tiene.

“Se siente a veces como la falta de oportunidades, como decir dónde encuentro, cómo hago; pero está el proceso que hay que trabajarlo, hay que vivirlo, hay que sufrirlo y hay que tratar de sacar adelante los sueños”, expresó.

Pero no todo termina ahí, el actor Juan Carlo Smessier optó por apoyar al joven artista en la realización de su primer sencillo ‘Volver’, con el que espera cautivar a los jóvenes colombaianos con su música.

Ahora Izak espera que su voz no solo sea apreciada en los buses, ni comparada con otros artistas, sino diferenciada y apreciada por todos los colombianos.