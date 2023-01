“Ella dijo que sí”: Jennifer Lopez y Alex Rodríguez están comprometidos

La pareja dio la noticia en Instagram, donde publicó una foto de sus manos al atardecer, en la que ella luce un enorme diamante.

Mientras la cantante, actriz, bailarina y productora solo colocó emojis bajo la foto, Rodríguez fue un poco más lejos: "ella dijo que sí".



Lopez, de 49 años, y Rodriguez, de 43, son pareja hace dos años.

La cantante, actualmente productora ejecutiva y jueza de la competencia de danza de NBC ‘World of Dance’, hará este año una gira por América del Norte.

Ha estado casada tres veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos hace once años. También tuvo una relación con el actor Ben Affleck.

Rodríguez se retiró de la Liga Mayor de Béisbol en 2016 tras una larga carrera, fundamentalmente con los New York Yankees. Ganó el título de la Serie Mundial con los Yankees y fue un All-Star 14 veces.

Sus logros se vieron opacados por su admisión de que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Fue suspendido por toda la temporada 2014.

Actualmente se desempeña como analista de béisbol.

Estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien tuvo dos hijas.