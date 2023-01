Ella es Manuela Álvarez, la colombiana que logró posar para reconocida revista de Estados Unidos

La modelo fue rechazada en varias agencias porque le decían que era muy grande y tenía que perder peso, pero fueron sus curvas las que cautivaron en Sports Illustrated.

Hace un año, Manuela Álvarez, de 23 años, hacía fila para este casting con el sueño de hacer parte de las páginas de la reconocida revista.

Sin embargo, no fue una tarea fácil.

“Para mí fue super difícil, yo empecé a modelar hace dos años, fui a todas las agencias, en todas me dijeron que no, que estaba muy grande, que tenía las nalgas muy grandes, que tenía que perder peso y fue súper duro, pero no sé, nunca me rendí y seguí luchando con fuerza y aquí estoy”, cuenta Manuela.

Finalmente logró su objetivo, sus curvas no fueron impedimento para ser elegida entre miles de aspirantes

“Para mí es un orgullo poder representar a los latinos en la revista y a Colombia. Es un sueño hecho realidad”, comenta la modelo.

Pero este logro no se queda solo en un simple sueño, ahora la antioqueña tendrá más oportunidades en el mundo laborar y podrá llegar a la portada.