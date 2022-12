Emily Ratajkowski dice que no consigue trabajo en cine por ser demasiado voluptuosa

La modelo y actriz aseguró en una entrevista que el tamaño de sus pechos le ha traído problemas para poder conseguir algunos papeles.

Emily, considerada una de las más sexis del mundo, reveló en la revista Harper’s Bazaar Australia que se siente discriminada por su cuerpo.

"Hay una cosa que me pasa a mí y es que me dicen 'Oh, eres demasiado sexi'. Esto se vuelve en mi contra porque la gente no quiere trabajar conmigo debido a que mis pechos son demasiado grandes", afirmó.

"¿Qué pasa con los pechos? Es un atributo femenino hermoso, tengan el tamaño que tengan. ¿A quién le importa? Que sean grandes o que sean pequeños, ¿por qué debería ser un problema?", afirmó la actriz, de 26 años, que protagonizará la portada de agosto de la revista australiana.

Ratajkowski también habló de su actual novio, el músico y productor Jeff Magid y dijo: “Mi novio es muy seguro y fue criado por su madre. Él ama y respeta profundamente a las mujeres, así que ama lo que soy”.