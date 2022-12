Emily Ratajkowski, furiosa con revista que usó Photoshop para reducir tamaño de sus senos y labios

Paradójicamente, el artículo en la publicación habla de una “extraña discriminación” que la actriz y modelo ha sufrido debido a sus pronunciadas curvas.

El malestar de la actriz y modelo frente a los retoques que le hizo la publicación Madame Figaro a una imagen de portada suya, fueron hechos a través de su cuenta de Instagram:



Los arreglos digitales se enfocaron en los pechos y labios de Ratajkowski. La imagen fue publicada en la portada de la revista.

"Todos tenemos inseguridades sobre lo que nos diferencia de un tipo de belleza ideal. Como muchos otros, trato cada día de superar estas inseguridades. Me siento extremadamente decepcionada de ver mis labios y senos modificados con Photoshop para esta portada", escribió el sábado la joven de 26 años en su cuenta Instagram, con casi 15 millones de abonados.

"Espero que la industria de la moda entenderá un día que hay que dejar de tratar de reprimir lo que nos vuelve únicos y al contrario comenzar a celebrar la diferencia", añadió.

El suplemento femenino del diario francés Le Figaro no hizo ningún comentario.

En la fotografía de su portada publicada este fin de semana, en la que la modelo lleva una chaqueta abierta negra, insinuando su torso desnudo, y una boina del mismo color, los labios y los senos son más pequeños que los de la fotografía colgada por Ratajkowski en Instagram.

Su mensaje tenía este lunes unos 440.000 "me gusta", así como más de 2.800 comentarios, en su mayoría de apoyo a la actriz de "Perdida".

El artículo de Madame Figaro sobre Ratajkowski alaba no obstante su belleza, recordando que la joven ha vivido una "extraña forma de discriminación" debido a sus formas.

Su publicación tuvo lugar apenas unos días antes de que entre en vigor, el 1 de octubre, una ley en Francia que obliga a acompañar las fotografías con fines comerciales con la mención "retocada" cuando la apariencia es modificada con un programa informático para adelgazar o ensanchar la silueta.