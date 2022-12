Emma Watson, estrella de Harry Potter, hizo una generosa donación a las mujeres víctimas de acoso

La actriz aportó un millón de libras esterlinas para un fondo que apoya a quienes han sufrido el flagelo.

El Justice and Equality Fund (fondo para la justicia y la igualdad) fue anunciado en una carta abierta publicada en la prensa en la que se respalda el movimiento estadounidense Time's Up, firmada por unas 200 mujeres, entre ellas las actrices Kate Winslet, Emma Thompson y Keira Knightley.

La misiva, encabezada con un "queridas hermanas", anima a generar un movimiento internacional para acabar con la cultura de abusos que quedó expuesta con el escándalo Harvey Weinstein.

La página de la colecta de fondos muestra la donación de un millón de libras (1,13 millones de euros; 1,4 millones de dólares) de Emma Watson, la exestrella de la saga Harry Potter y actual embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres.

Por su parte, Keira Knightley y el actor Tom Hiddleston donaron 10.000 libras cada uno al fondo, que estará destinado a establecer una red de asesoría, apoyo y proyectos para perseguir los abusos en todos los sectores profesionales.

"En un pasado muy reciente vivíamos en un mundo en el que el acoso sexual era una broma incómoda, una parte difícil e inevitable de ser una chica o una mujer", dice la carta, publicada en el periódico The Observer.

"En 2018, parece que nos despertamos en un mundo preparado para el cambio", apunta.

En Estados Unidos surgió una iniciativa similar en enero, con un fondo de defensa jurídica de la asociación Time's Up.

La carta se publicó antes de que se entreguen los premios Bafta de la Academia Británica de Cine, la noche de este domingo, cuando se espera que las estrellas repitan la protesta de los Globos de Oro del mes pasado, vistiendo de negro como muestra de solidaridad con las víctimas.