En ceremonia privada, huyéndole a las cámaras, Bob Dylan reclamó por fin su premio Nobel

El poeta y cantante estadounidense no realizó el tradicional discurso y prefirió hacer una versión grabada.

Dylan recibió la medalla de oro y el diploma durante una discreta velada a la que asistieron 12 miembros de la Academia, escribió la secretaria permanente de la institución, Sara Danius, en su blog.

"Hubo buenos ánimos. Se bebió champán", reveló Danius.

"Durante un momento se estuvo mirando de cerca la medalla de oro, especialmente el reverso, magníficamente grabado, con la imagen de un joven sentado debajo de un laurel que escucha a la musa", añadió.

El autor de "Blowing in the Wind" o "Mr. Tambourine Man" es el primer músico en recibir el prestigioso premio, y pasará a engrosar la lista de los hombres y mujeres de letras que han sido recompensados por la Academia sueca desde 1901, como Thomas Mann, Albert Camus, Samuel Beckett, Gabriel García Márquez o Doris Lessing.

La ceremonia se celebró en un lugar secreto, antes del primer concierto de Dylan en Estocolmo, el primero de una larga gira europea con ocasión del estreno de su nuevo trabajo, "Triplicate", un triple disco de versiones de Frank Sinatra.