En el cielo, así le cumplió Raúl Ocampo una promesa a su novia Alejandra Villafañe: conmovedor video

El novio de Alejandra Villafañe, el actor Raúl Ocampo, se tiró de un avión en paracaídas para cumplirle una promesa a la actriz que falleció el 21 de octubre a los 34 años. Hizo así una despedida por lo alto.



Antes de que la actriz Alejandra Villafañe falleciera, su novio Raúl Ocampo le hizo una promesa: cuando el cáncer se la llevara, él tocaría el cielo para estar más cerca de ella.

El 21 de octubre, después de 5 meses de luchar contra la enfermedad, Alejandra Villafañe se despidió para siempre del plano terrenal y su novio no tardó en cumplirle para rendirle homenaje.

“Pude cumplir esa promesa que hice de subir al cielo… picar el ojo, mandar un beso y ver salir el sol sabiendo que todo está bien ☀️”, escribió el actor en sus redes al compartir las imágenes de salto en paracaídas desde un avión.

Hace unos días, el actor Raúl Ocampo también compartió el nuevo proyecto que está poniendo en marcha y con el que rinde homenaje a Alejandra Villafañe.

En entrevista con el programa matutino Día a Día, el intérprete reveló que ya está en funcionamiento el Clan Atelier, un colegio donde podrán formarse jóvenes en áreas como actuación, danza y música.

“Para que puedan tener una formación integral, es importante que sepan que ya abrimos las inscripciones para que puedan enviar su casting por video a las redes sociales. Va a ser un éxito, no existe otro en Colombia para completar este arte y puedan competir a nivel mundial”, dijo Raúl Ocampo.



El actor explicó que se trata de una iniciativa con la que, junto a Alejandra Villafañe, querían que en el país existiera la posibilidad de "formar a un artista desde la edad temprana".

De hecho, el amigo que lo acompaña ahora con este sueño reveló en el programa que, este año, Alejandra Villafañe le habló de la idea.

"Hace siete meses Aleja me llamó, me comentó la idea y lo que ella estaba pasando, me dijo 'no dejes a Raúl solo con esto', desde entonces empecé a acompañarlos", afirmó.