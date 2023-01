En museo en Los Ángeles exhiben algunos de los objetos más preciados por Amy Winehouse

La cantante británica falleció en 2011 por una intoxicación etílica y ahora los premios Grammy abrirán una exposición en su homenaje.

Los recuerdos de Amy Winehouse , ganadora de siete gramófonos y considerada una de las voces más prodigiosas de la historia, regresan a través de una exhibición.

“Lo que realmente queremos resaltar aquí es su creatividad, ya sabes, la letra que escribió, realmente tenía profundidad y estaban basadas en sus propias experiencias personales”, cuenta Nicholas Vegae, el curador de la exposición.

Experiencias de vida que la llevaron a escribir dos álbumes, y ser reconocida por su estilo musical único.

“El estilo que ella creó fue intencional. Apreciaba ciertos estilos de años pasados ​​y podía tomar estilos pin up de los años 40, por ejemplo, y llevarlo al vecindario de Camden en el que vivió en la década de 2000. Era conocida por las zapatillas de ballet rosa que usaba en toda la ciudad, y obviamente al peinado, el peinado de colmena con todos los clips y todas las bufandas, así que tenemos algunos de esos componentes aquí", explicó el curador.

Moda que se puede apreciar en la exposición, así como objetos inéditos, que descubren los proyectos de Amy.

“Amy tuvo esta idea a una edad temprana, si no iba a ser cantante, quería abrir un restaurante, ya sabes, un restaurante, donde los camareros, las camareras, en particular, estarían rodando sobre sus patines”, recordó Vegae.

La exposición estará abierta hasta el lunes 13 de abril. Varios de los objetos serán subastados, después, a beneficio de la fundación de la cantante.