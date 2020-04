¿En qué página puedo ver este sábado el concierto ‘Un mundo: juntos en casa’?

Más de 100 artistas se unen. Recursos recogidos irán para lucha contra el coronavirus. Véalo desde la 1:00 p.m. en las plataformas digitales de Caracol TV.

‘Un mundo: juntos en casa’, así se llama el concierto que usted podrá disfrutar este sábado, 18 de abril.

El espectáculo tendrá dos grandes momentos: el primero será digital y se podrá ver a través de los portales de Caracol Televisión (https://www.caracoltv.com/) desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

La segunda parte del concierto será un show para televisión, al que se conectará el canal Caracol desde las 6:45 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Este superconcierto tendrá como presentadores a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Steven Cólbert, quienes están más que listos desde sus casas.

Desde su cama, sala o comedor usted podrá disfrutar de 'One World: Together at home', un show sin precedentes, organizador por el movimiento Global Citizen y la OMS, que unirá al mundo en esta lucha de todos.