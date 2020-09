Enamorada de Medellín y J Balvin: novia del cantante revela detalles de su relación

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron hace tres años, cuando ella fue la protagonista del video de la canción del artista paisa ‘Sigo extrañándote’.

Desde ese momento, viven una relación sin influencias de la fama de ninguno de los dos.

“A puerta cerrada, dentro de la casa, es una relación como de cualquier otra persona, gracias a Dios muy felices, muy bien”, expresó la modelo en entrevista con Show Caracol.

La cuarentena les tocó en Medellín. Allí llegó el cumpleaños número 27 de Valentina y J Balvin le dio un regalo que supera lo material: trajo a toda su familia desde Argentina.

“La verdad que fue uno de los días más felices de mi vida. Todos terminamos llorando y todos somos demasiado unidos, así que muy feliz. Cuando tenía los ojos tapados y escuché a mi papá casi me muero”, manifestó.

Un emotivo momento de los tantos que ha vivido en tierras antioqueñas junto a su pareja.

“Medellín me encanta, la naturaleza, la comida es algo que amo, todo tipo de arepa ha sido mi adicción. En cualquier momento tengo pasaporte paisa”, aseguró.

La modelo también habló sobre el coronavirus, ya que J Balvin estuvo contagiado.

“No, a mí no me tocó, todavía no entiendo cómo, por el caso de que mi pareja tuvo, pero a mí no me ha tocado. Nosotros nos hacemos pruebas muy seguidas con los reglamentos que se debe porque es algo muy serio”, señaló.

Ella es imagen de una marca colombiana y disfruta su faceta como empresaria.

“Mi sueño siempre fue como tener mi propia empresa y fue por eso que sacamos nuestro té argentino, de la hierba mate”, indicó.