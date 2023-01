Escándalo real parece no afectar a Meghan Markle: la actriz vuelve a la industria del cine

La duquesa firmó un contrato para hacer parte de una película de Disney. Entretanto, el príncipe Harry se quedó en Inglaterra afrontando su futuro.

La decisión de la pareja de dividir su tiempo entre Gran Bretaña y Canadá, así como su intención de ser financieramente independientes, ha sido tendencia mundial.

Tan grande es el caos en Inglaterra que medios británicos culparon a Meghan Markle de alejar al príncipe Harry de las responsabilidades reales y hasta crearon el #megxit, un juego de palabras en el que comparan a Meghan con el Brexit, la polémica salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Después del anuncio, la duquesa viajó a Canadá para reencontrarse con su hijo Archie, mientras que el príncipe Harry se quedó en Inglaterra afrontando la decisión.

Entretanto, la reina Isabel II ordenó la apertura de una mesa entre el príncipe Carlos, William, Harry y su equipo de asesores, para llevar a cabo una solución viable que les tome días y no semanas.

Según el periódico The Times, el príncipe Carlos está tan molesto con los duques de Sussex que está considerando frenar la financiación que venían teniendo, equivalente al 95 por ciento de su economía. Un tema que, para expertos, no es solo político sino familiar.

“Este es el verdadero problema para la reina y el príncipe Carlos. Están tratando esto como abuela y como padre, por un lado, y también lo están tratando como los protectores de una antigua dinastía", explicó Peter Hunt, experto en la realeza.

La tensa situación parece no afectar a Meghan , pues hoy se conoció que volverá a la industria de Hollywood para hacer parte de una película de Disney como actriz de doblaje.