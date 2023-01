España y el mundo de la música despiden a María Dolores Pradera

‘La flor de canela’ falleció este lunes en su casa por causas naturales. Será cremada este miércoles en Madrid.

"Estaba bien, pero de repente fue cayendo en picado y se puso muy malita, pero hemos tenido la suerte de que nos ha vivido muchísimo", dijo Helena Fernán-Gómez, hija de María Dolores.

Numerosas personalidades, principalmente de la cultura, se unieron a los miles de mensajes de condolencia.

Nacida en Madrid, España, el 29 de agosto de 1924, la trayectoria artística de María Dolores se prolongó durante casi 70 años, en los cuales obtuvo 30 discos de oro y fue galardonada con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y el Premio Nacional de Teatro.

Hasta hace un lustro se mantuvo activa, cuando grabó el segundo volumen de ‘Gracias a vosotros’ junto a amigos, admiradores y colegas de profesión. De hecho, "casi hasta el último momento no perdió la ilusión de volver a los escenarios", dijo muy emocionada la hija de la cantante y del actor Fernando Fernán Gómez, que recordó además que México fue su segundo país.

Según precisó su hija, sus restos mortales serán incinerados este miércoles en el cementerio de La Almudena.

Las cenizas se las repartirán entre sus hijos -Helena y Fernando- y en unos días se celebrará un funeral en la iglesia de La Milagrosa, "donde ella iba de pequeña".

"Quiero que se la recuerde como maravillosa madre, persona y artista. No he podido ni llorar de la cantidad de recados que he tenido de todo el mundo", comentó Fernán Gómez, tras recibir muestras de cariño.