Esposa de Alec Baldwin le dedica conmovedor mensaje al actor: “He visto tu espíritu aplastado”

Hilaria Baldwin, la esposa del actor Alec Baldwin, dedicó unas conmovedoras palabras a su marido a través de su cuenta de Instagram, a propósito del fatal accidente con un arma durante el rodaje de ‘Rust’, en el que murió Halyna Hutchins.

En su mensaje aseguró que ha visto sufrir a su esposo, que estar en el ojo público hace todo más difícil y le promete al actor que siempre estará a su lado.

“Estoy aquí, te amo y te cuidaré, estas fueron las únicas palabras que me vinieron cuando supimos que Halyna había muerto. Recuerdo haber dicho esa frase una y otra vez. La horrible pérdida, la tortura a su familia y a mi esposo, de alguna manera nos pusieron en esta pesadilla impensable. Ese momento, grabado en mi memoria, los fotógrafos que te rodean, al teléfono conmigo, documentan tu agonía. No podía estar cerca de ti para abrazarte, nuestra conexión por teléfono, una imagen para que el mundo la vea”, escribió.

Hilaria se refirió al estado de ánimo del actor tras estos lamentables hechos.

“Tenía miedo de que te abrieras porque he visto tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada, tu alma en un dolor inimaginable. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte”, exclamó.