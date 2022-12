Esposa de Martín Elías publica conmovedor mensaje al fallecido cantante

“Te vi entregar tu corazón en este Cd”, se refiere Dayana Jaimes a ‘Sin límites’, el álbum por el que está nominado a los Latin Grammy.

El mensaje está acompañado de una imagen en donde aparecen los nominados a ‘Mejor Álbum de cumbia/vallenato’.

Dayana dijo cuánto anhelaba Martín Elías el lanzamiento de su disco, que quedó grabado y no alcanzó a presentar a sus seguidores dado el accidente de tránsito que lo llevó a la muerte.

“Me llena de nostalgia esta nominación, que jamás te imaginaste porque con la primera pensaste que tal vez no te volvían a nominar, te sentí llorar cuando me llamaste a decirme que no te lo habías ganado y te dije que para mí ya era un ganador con la nominación. Hoy a pesar de que ya no estás con nosotros, tu familia, tus hijos y especialmente yo, recogemos los frutos que, con esfuerzo, amor, y sencillez cosechaste aquí en la tierra”, dice la esposa del fallecido cantante.

Este es el mensaje completo:



Su hijo Martín Elías Jr. también publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo por el apoyo a su papá y la felicidad de la nominación que recibió.

Gracias a Dios y a ustedes por el apoyo a mi papá: el sentido mensaje...