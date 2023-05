Esposo de Britney Spears rechaza versión de crisis en su matrimonio: “Absolutamente repugnante”

Sam Asghari, esposo de Britney Spears , salió en defensa de la artista a raíz del último documental que habla de crisis en su matrimonio, que casi cumple un año. Para Asghari es "absolutamente repugnante" lo que han hecho.

El documental presentado por la cadena Fox, que lleva como título ‘Britney Spears: el precio de la libertad’, narra cómo la princesa del pop supuestamente vive en constante pelea con su esposo y hasta le pega.

“Me pareció absolutamente repugnante para las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz, fueron y contaron su historia como si fuera de ellos”, expresó el modelo y entrenador físico.

Sam Asghari no está de acuerdo con el análisis de la vida de Britney Spears después de la tutela paterna de 13 años y señala a las fuentes entrevistadas que tuvieron voz, cuando ella no la tenía, como falsas, sin filtro, hablando sobre lo que le pasó a la cantante con tal propiedad como si les hubiese pasado a ellos.

“¿Cómo vas a tomar a la persona más influyente de su generación, la princesa del pop, la novia de Estados Unidos, y meterla en prisión donde su padre le diga qué hacer, qué agua beber, a quién ver y usarla como una máquina de hacer dinero?”, cuestionó el esposo de la cantante.

“De repente, después de 15 años, cuando ella está libre después de todas esas luces, todas esas cosas que sucedieron, ¿ahora vas a ponerla bajo un microscopio y contar su historia?", agregó Asghari.

En el adelanto del documental, el editor gerente de TMZ, Fabian García, dijo que Britney "tuvo contacto físico con Sam" y que el matrimonio está en "graves problemas".

“No, no, eso también es repugnante, así que no hagas eso y no creas lo que lees en línea. El 99% de las veces esas son historias falsas para que hagas clic y para que ganen dinero, y ese tiempo se acabó”, puntualizó el esposo de la princesita del pop.