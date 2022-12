Algunos medios especularon sobre una supuesta pelea entre los artistas, pero no fue así. Al final, el reguetonero Daddy Yankee interpretó la canción.

Lo que en realidad sucedió es que Nicky Jam le apostó a un tema propio, ‘La amante’, el cual fue un éxito pero no de la magnitud de ‘Despacito’.

Nicky Jam asegura que no está arrepentido, pero si admite que habría preferido esperar un poco para lanzar su tema y apostarle al éxito de Fonsi.