Esta profesora fue despedida porque mamá de un estudiante cree que es demasiado sexy

“La forma en que ella se ve, y se viste, puede afectar a los niños de una manera negativa”, aseguró la mujer. ¿Está usted de acuerdo?

Viktoria Demeshkina, de 26 años, jamás imaginó que tomarse unas fotos y subirlas a Instagram la iba a dejar sin trabajo. Los hechos se registraron en la ciudad de Ekaterimburgo, en Rusia.

Pese a que en ninguna de las imágenes la joven aparecía desnuda ni mostrando vulgarmente sus atributos, las directivas del jardín infantil donde trabajaba, tomaron la decisión de prescindir de sus servicios

Los problemas para Viktoria empezaron cuando la mamá de uno de sus estudiantes revisó su cuenta de Instagram y vio algunas fotos que, a su parecer, eran subidas de tono. La historia fue revelada por el tabloide inglés The Sun.



Cuando las quejas llegaron a oídos de otros padres de familia y administradores del plantel, la joven fue presionada para que borrara las fotos de su red social.

Ella se negó tajantemente. “Las fotos sólo muestran momentos en mi vida. No tienen otro sentido más que ese”, dijo la maestra.

Tras su negativa, fue desvinculada del cargo.

El incidente ha generado una ola de indignación en Rusia, donde muchos consideran que la medida fue excesiva.

“En nuestra sociedad es difícil complacer a alguien! ¿Por qué una maestra no puede ser bella? ¿No deberían descansar? Es la cosa más estúpida que he visto nunca, opinó el usuari @darina.ivaa en Instagram.

“Eres hermosa. Sólo un idiota estaría en contra de su hijo viendo algo hermoso”, declaró por su parte @daeron1488.

Viktoria agradeció los gestos de apoyo a través de otra publicación en Instagram.



Pequeños alumnos de la profesora, así como otros padres, también le mostraron apoyo ante lo que consideraron un despido injusto .



